Centro de Especialidades Odontológicas ganha novos equipamentos em Angra dos Reis

Matéria publicada em 6 de fevereiro de 2020, 09:22 horas

Angra dos Reis – O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) da Japuíba recebeu uma reestruturação e novos equipamentos nesta semana, pela prefeitura de Angra dos Reis. O local ganhou 25 novos aparelhos fotopolimerizadores, quatro novas cadeiras de dentistas e 74 kits com canetas de alta rotação, além da instalação de cinco ares-condicionados.

O prefeito Fernando Jordão comentou que a atual gestão está recuperando a saúde da cidade.

– Fiquei orgulhoso de ouvir depoimentos tão positivos dos profissionais e dos moradores. Ainda temos muito a fazer, mas seguimos avançando – destacou o prefeito Fernando Jordão.

Equipamentos

As novas cadeiras do CEO Japuíba fazem parte dos 24 equipamentos modernos e com acionamento de iluminação adquiridos pela prefeitura, recentemente.

A coordenadora do Centro Odontológico e dentista, Mônica Mattos, explicou que algumas das cadeiras já foram enviadas para outras unidades de saúde.

– Outras seis novas cadeiras já estão no Parque Mambucaba e quatro foram para Jacuecanga, onde serão utilizadas na unidade que será inaugurada em breve. Ainda enviaremos equipamentos para unidades como Bonfim, Serra D’Água e Provetá – revelou a coordenadora, acrescentando que o objetivo é reestruturar as unidades de saúde.