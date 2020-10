Centro de Imagem e Policlínica de Volta Redonda retomam atendimentos

Matéria publicada em 7 de outubro de 2020, 09:17 horas

Volta Redonda – Exames de mamografia, raio-X e ultrassonografia foram retomados no Centro de Imagens Gecy Vieira Gonçalves, nesta semana, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Serão realizados diariamente 32 exames de mamografia, 32 de raio-X e 40 de ultrassonografia, seguindo as orientações de segurança e prevenção contra a Covid-19.

Centro de Imagem funcionará de segunda-feira a sexta-feira, de 7h às 19h. Serão agendados três pacientes a cada meia hora.

Todos os sábados deste mês haverá atendimento, como forma de reforçar a oferta de exames, a iniciativa faz parte de ações em comemoração ao Outubro Rosa. O centro ofertará 40 exames, sendo 20 na parte da manhã e outros 20 a tarde, de 8h às 17h.

Policlínica

Os atendimentos de oftalmologia na Policlínica Bernadino de Oliveira retornaram nesta quarta-feira (07), tomando todas as precauções de proteção e higienização. Consultas ocorrerão de 8h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira. Com a transferência do Centro de Doenças Respiratórias para o Hospital do Idoso, os atendimentos foram paralisados no dia 23 de março deste ano por conta da pandemia.

Pacientes terão agendamento com intervalos de 30 minutos entre as consultas. As que foram canceladas a partir do dia 23 de março serão reagendadas, atendendo as emergências encaminhadas das UBSF (Unidades Básicas de Saúde da Família).

De quarta-feira até a próxima sexta-feira (dias 07 e 09) serão ofertados 140 procedimentos oftalmológicos como consultas, mapeamento, microscopia, fotoagulação, topografia e ceratometria.

A secretária municipal de Saúde, Flávia Lipke, explicou que os atendimentos de primeira vez continuarão sendo agendados via SISREG, através das Unidades Básicas de Saúde da Família. Já os atendimentos de retorno seguirão uma ordem de prioridade cronológica, com a regulação dos especialistas.

– Tudo será realizado de forma muito segura. É muito importante voltar com as consultas e exames, mas precisamos garantir a saúde de todos. Por isso estamos retomando as atividades de forma gradativa – concluiu a secretária.