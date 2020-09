Centro de Oncologia abre nesta terça-feira em Angra dos Reis

Matéria publicada em 29 de setembro de 2020, 13:08 horas

Angra dos Reis – A Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia Christiane Jordão (Unacon) abriu por volta das 11h, desta terça-feira (29), em Angra dos Reis. A Unacon funcionará no Hospital Municipal da Japuíba (HMJ) e vai receber os paciências com câncer que precisavam sair do município para se tratar. De acordo com a prefeitura, após a habilitação pelo Ministério da Saúde, o serviço passará a ser regional, tornando Angra dos Reis referência em atendimento oncológico.

Atendimentos

A unidade contará com atendimento em oncologia clínica e cirúrgica, disponibilizando aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) atendimento em quimioterapia e cirurgias oncológicas. Cirurgias de câncer ocorrerão na própria estrutura do HMJ. Haverá atendimento com médico oncologista clínico, que definirá a conduta de tratamento a ser seguida e coordenada às atividades de quimioterapia. Terá ainda outra equipe de cirurgia oncológica que fará os procedimentos cirúrgicos, quando solicitados pelo oncologista.

Para ser atendido, o paciente diagnosticado com a doença deve ir até a Secretaria de Saúde e solicitar o tratamento. A informação será repassada à Unacon para definir o agendamento com o médico especialista. Em seguida, o oncologista decidirá como será o tratamento do paciente.

Quem faz tratamento fora domicílio poderá optar em continuar onde está ou ser transferido para Angra dos Reis.

Espaço

A Unacon tem 242,20 m² (metros quadrados) e possui: recepção , dois consultórios e sala de aplicação de quimioterápicos com 12 cadeiras para atendimentos simultâneos em quimioterapia, sendo dois leitos, além de estrutura de apoio. A realização dos procedimentos cirúrgicos oncológicos ocorrerá no centro cirúrgico do hospital, também com a oferta de exames diagnósticos de endoscopia e colonoscopia.