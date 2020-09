Centro do Idoso de Barra Mansa promoverá campanha sobre importância da alimentação saudável no mês de outubro

Matéria publicada em 29 de setembro de 2020, 12:52 horas

Barra Mansa – A campanha de conscientização sobre a importância da segurança alimentar nutricional como forma de prevenção à doenças será promovida, no mês de outubro, pelo Centro do Idoso de Barra Mansa. A atividade é uma alusão ao Dia Mundial da Alimentação, que ocorre no dia 16 do próximo mês.

O coordenador da instituição, Jesse Luiz Mendes de Oliveira Trindade, afirmou que o Centro do Idoso receberá maior quantidade de vagas para consultas com nutricionistas, exclusivamente para pessoas a partir dos 60 anos e moradores e Barra Mansa.

– Nossa intenção é levar aos idosos informações sobre como a alimentação adequada favorece a saúde e a imunidade, principalmente em tempos de pandemia – comentou.

Consultas

Interessados em marcar previamente as consultas devem entrar em contato com a instituição pelo telefone 3328-6516, de segunda-feira a sexta-feira, de 8h às 16h.

Atendimentos serão realizados com as normas de prevenção à Covid-19: distanciamento de um metro e meio (1,5 m), uso de máscara é obrigatório, além da higienização das mãos com álcool em gel.