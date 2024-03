Centro Integrado de Controle Móvel é entregue à Polícia Militar

Rio de Janeiro – O governador Cláudio Castro entregou na manhã desta segunda-feira (11) à Polícia Militar do Rio de Janeiro o novo Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICM), um conjunto de equipamentos de tecnologia de última geração instalado num caminhão adaptado com capacidade para transportar carga de 26,5 toneladas.

Resultado de um investimento de R$ 8,6 milhões, o CICM começará ser empregado este ano em megaeventos sediados na capital do estado, como o show da cantora Madonna, em maio; o Rock in Rio, em setembro; a conferência global G20, em novembro; e o réveillon.

– Este caminhão é um avanço, uma extensão do Centro Integrado de Comando e Controle. A ideia é que ele e o CICC funcionem juntos, então tudo que está acontecendo aqui está sendo refletido lá. Isso vai ser fundamental para que a gente possa, com muita velocidade, garantir a segurança pública em grandes eventos e em situações complexas, como um fim de semana de praia lotado – afirmou o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.

Preparado para dar suporte logístico e operacional na área de segurança pública, o novo comando móvel receberá imagens em tempo real, transmitidas por drones, aeronaves tripuladas e câmeras instaladas em vias públicas.

O novo carro-comando é equipado com gerador de energia para assegurar o funcionamento ininterrupto das atividades e instalações físicas adequadas para os operadores. O CICM dispõe de uma série de equipamentos de tecnologia de última geração:

02 Drones de longo alcance, com câmera de zoom (com capacidade de aproximar o alvo em até 200 vezes) e câmera térmica

01 mastro telescópico para elevação de câmera

01 câmera térmica de longo alcance

06 câmeras de alta resolução

12 câmeras móveis com pórticos e rede de comunicação móvel

6 posições de operadores com dois monitores de 42 polegadas cada

Sala de Crise com mesa de reunião para seis pessoas e tela interativa de toque

Servidor de imagens para envio dos vídeos das câmeras do caminhão ao CICC, permitindo a utilização de dispositivo de reconhecimento facial e de placas

Gerador principal e backup para permitir funcionamento ininterrupto

Controle de acesso por reconhecimento facial.

– A aquisição desse novo equipamento faz parte do processo de reestruturação da nossa Corporação, que vem, com integral apoio do governo do estado, ampliando em larga escala o emprego de tecnologia na área de segurança – explicou o secretário da SEPM, coronel Luiz Henrique Pires.

Advertisement

O novo equipamento não vai aposentar os dois atuais carros-comando da Polícia Militar, adquiridos no início da década passada para operar nos grandes eventos, como Copa do Mundo e Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Revitalizados e adaptados para abrigar as novas tecnologias, os veículos continuarão sendo empregados na Operação Verão, no apoio logístico ao policiamento de eventos esportivos e culturais, tanto na capital como no interior do estado.