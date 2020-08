Centro Municipal de Atendimento Educacional é inaugurado em Volta Redonda

Matéria publicada em 13 de agosto de 2020, 19:50 horas

Volta Redonda – O Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Almir de Carvalho Andrade, foi inaugurado nesta quinta-feira (13), no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda. O espaço, onde funcionava a Escola Estadual Minas Gerais, foi reformado com o objetivo de promover a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais na rede municipal.

A secretária municipal de Educação, Rita Andrade, contou que esse é um projeto pioneiro.

– É um sonho antigo que eu tenho. Enquanto diretora, eu sempre fui de buscar a criança especial e trazer para dentro da escola, o que é de direito dela. Então, o que estamos realizando aqui é o sonho de fazer com que essa criança seja cada vez mais incluída – disse.

A unidade recebeu revitalização como pintura interna e externa, recuperação do piso do pátio e manutenção das calhas e telhado que apresentavam infiltração. Além disso, as salas foram preparadas pedagogicamente para atendimento dos alunos que irão frequentar o Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado.

O prefeito Samuca Silva comentou sobre a entrega.

– Prédio público não deve ficar parado. Fizemos assim no Colégio Maranhão, com a UniPop; no Colégio Acre, com a Escola de Governo; e agora aqui. São escolas estaduais municipalizadas que agora servem com outros propósitos para a população – relatou Samuca.

O Centro atenderá alunos da educação infantil em um processo estruturado, desde a estimulação precoce, com os alunos de zero a três anos, até as crianças de cinco e seis anos. As atividades acontecerão no contraturno das aulas.

A rede municipal conta com quase mil alunos da Educação Especial que serão os grandes beneficiados por esse lindo projeto. No total foram investidos cerca de R$ 20 mil para a revitalização da unidade escolar, através de recursos próprios e da Secretaria Municipal de Educação.