Centro Oportunizar facilita inserção de jovens no mercado de trabalho

Matéria publicada em 10 de dezembro de 2021, 17:42 horas

Nesta semana, empresa que atua na CSN fez 16 contratações pelo Jovem Aprendiz

Volta Redonda – A equipe do Centro Oportunizar, gerido pela Coordenadoria da Juventude (CoordJuv) de Volta Redonda, comemorou a contratação, nesta semana, de mais 16 jovens atendidos no quiosque, que fica na Vila Santa Cecília. Desde a inauguração, em agosto deste ano, 35 jovens já conquistaram vagas de trabalho. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com objetivo de auxiliar pessoas com idades entre 15 e 29 anos na conquista do primeiro emprego ou estágio, além da inserção no Programa Jovem Aprendiz.

Para ingressar na empresa RIP Serviços Industriais Ltda., que em Volta Redonda atua dentro da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), 23 jovens indicados pelo Centro Oportunizar passaram por processo seletivo. Dezesseis foram aprovados e assinaram a documentação na tarde de quarta-feira, 8. Eles foram contratados pelo Programa Jovem Aprendiz. As atividades teóricas ficarão por conta da Fundação CSN, entidade especializada em formação profissional, e atividades práticas na RIP, empresa contratante.

O encarregado administrativo da RIP, Jean Moreira de Almeida, elogiou o trabalho realizado no Centro Oportunizar. “Ficamos surpresos, positivamente, com a preparação dos jovens que participaram das entrevistas para entrar no Programa Jovem Aprendiz da empresa. Todos se saíram bem. Tenho certeza que os jovens que passam pelo atendimento e treinamento ofertado pela equipe do quiosque têm um diferencial em relação aos demais”, afirmou Jean.

Ele informou que os 16 contratados como jovens aprendizes iniciam imediatamente as aulas teóricas ministradas por profissionais da Fundação CSN. O curso tem duração de cerca de 30 dias. “Ele precisam passar por esta preparação para trabalhar no setor administrativo da RIP, com muitos números e valores. Acreditamos que até o fim do mês de janeiro, esses jovens estejam atuando dentro da Usina Presidente Vargas”, falou o encarregado administrativo da empresa.

A coordenadora da Juventude de Volta Redonda, Larissa Garcez, destacou que as contratações viabilizadas pelo Centro Oportunizar e os elogios por parte da equipe da empresa RIP confirmam que o governo municipal acertou ao implantar o espaço.

“No Centro Oportunizar, trabalhamos a preparação do jovem para buscar uma vaga no mercado de trabalho. Começamos por coisas básicas como a elaboração de currículo, a criação de um e-mail e rede social profissional, além da divulgação sobre o que é, como funciona e quais empresas abrem editais para a Lei da Aprendizagem, por exemplo. Também solicitamos carteira profissional e damos dicas de como se portar no entrevista de emprego”, detalhou Larissa.

Uma das jovens que conquistou uma vaga como Jovem Aprendiz na RIP foi Crislene, de 21 anos. Ela afirmou que o apoio do Centro Oportunizar foi de grande ajuda no processo. “Fui atendida no quiosque e lá me orientaram sobre como fazer o cadastro para o processo seletivo. Agora, após a entrevista, saber que fui aprovada e que estou dentro do mercado de trabalho é muito bom”, comemorou.

Eduardo da Silva, de 19 anos, também passou pelo Centro Oportunizar antes de entrar para a RIP. Ele aconselhou todos os jovens a procurarem o serviço. “A equipe do quiosque é super atenciosa e certeira nas orientações sobre a melhor maneira de ingressar no mercado. O serviço é muito bom para os jovens que querem iniciar a carreira profissional. Tenho certeza que vai ajudar”, falou.