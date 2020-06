Centro POP de Barra Mansa intensifica serviços de abordagem aos moradores em situação de rua

Matéria publicada em 30 de junho de 2020, 13:51 horas

Barra Mansa – O Centro POP de Barra Mansa está intensificando os serviços de abordagem à população em situação de rua. As medidas da unidade de proteção vinculada à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos são a proteção e a prevenção ao novo coronavírus.

A secretária da Pasta, Ruth Coutinho, a abordagem é ofertada de forma contínua e programa em pontos específicos de Barra Mansa.

– Estamos buscando levar as pessoas em situação de rua para o abrigo temporário no Ano Bom. É uma maneira de evitar a propagação da Covid-19 e também de ampará-los durante a temporada de inverno – explicou.

Abordagem

A abordagem é realizada principalmente no terminal de ônibus atrás da Matriz de São Sebastião, próximo ao antigo Restaurante Cidadão, Gare da Estação e Parque Centenário.

De acordo com a gerente de Proteção Especial da Secretaria, Edilene Moreira, e a coordenadora do Centro POP, Raquel Ferreira Oliveira Alves, a equipe do órgão vai até os locais onde são solicitadas.

– Atendemos as demandas feitas pela população ou entidades com a finalidade de buscar esse usuário do serviço de proteção social que, por algum motivo não quis ser encaminhado para o abrigo, além daqueles que estão de passagem pela cidade. Dessa forma, fazemos o encaminhamento médio de 10 pessoas por semana para o seu município de origem. Os locais que concentram maior incidência de embarques são Resende, Volta Redonda, Barra do Piraí e Rio Claro – concluíram.

Idosos, cadeirantes , homens e mulheres maiores de 18 anos e pessoas de todo país fazem parte da lista de usuários acompanhados pela abordagem do órgão.

A abordagem social funciona como instrumento de acesso ao serviço especializado para a população em situação de rua, possibilitando a identificação de demandas e a garantia de direitos sociais.

Atendimento

O Centro POP também oferece a população em situação de rua atendimento técnico e área para que possam lavar suas mãos e tomar banho, além de alimentação, como café da manhã e o almoço. Este último está sendo distribuído na abordagem devido a redução do expediente do órgão em função da pandemia.

O Centro POP funciona na Rua Francisco Amaral de Souza, nº 08, no bairro Bom Pastor, de segunda à sexta-feira, de 8h às 12h.