Centro POP ganhará novas instalações em Barra Mansa

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2022, 21:32 horas

Barra Mansa – O Centro POP ganhará uma estrutura mais ampla e confortável para receber a população em situação de rua. A antiga unidade, no bairro Bom Pastor, deixará o local para se instalar junto à sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), situada na Rua Oscar da Silva Marins, n°252, no Centro. O local está sendo reformado para receber as pessoas. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos no próximo dia 15.

De acordo com o secretário municipal de Assistência Social, J. Chagas, o objetivo é melhorar a acessibilidade das pessoas e ampliar atendimentos. A nova unidade terá quatro banheiros, cozinha, refeitório, lavanderia, área de convivência e de descanso.

– Atualmente o Centro POP atende de 25 a 30 pessoas. Com o novo espaço a capacidade terá a capacidade de receber cerca de 80 pessoas por dia, servindo refeições, roupa limpa e encaminhamento para atendimentos psicológicos, médicos e para o abrigo municipal – destacou o secretário.

Além de melhorar o atendimento, o secretário pontuou que o novo espaço irá gerar economia aos cofres públicos.

– A unidade do bairro Bom Pastor funciona em um imóvel alugado, então, teremos uma economia nesse sentido. Essa mudança também será importante no trabalho que realizamos, pois estaremos mais próximos e vamos oferecer um atendimento melhor para os usuários – garantiu.