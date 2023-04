CER de Volta Redonda media capacitação de fisioterapeutas do Médio Paraíba

Matéria publicada em 29 de abril de 2023, 14:43 horas

Capacitação qualificou profissionais para processo de reabilitação

Volta Redonda – Nesta semana, o Centro Especializado em Reabilitação (CER III) mediou uma capacitação para fisioterapeutas do Médio Paraíba. O evento foi realizado no campus do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), no bairro Aterrado.

Entre os municípios convidados para a capacitação estiveram: Barra Mansa, Resende, Porto Real, Quatis, Itatiaia, Barra do Piraí, Valença, Rio das Flores, Rio Claro, Pinheiral e Piraí. A Comissão Intergestora Regional (CIR), responsável por fomentar um canal permanente entre os gestores municipais e o Estado, foi a organizadora do evento.

Durante a capacitação foram abordados assuntos relativos ao processo de protetização, responsável pela recuperação da mobilidade do paciente, desde que seja realizado por profissionais especializados, seguindo todos os protocolos de pós-operatório, preparação e adaptação da prótese. As palestras foram ministradas pelas fisioterapeutas Patrícia de Carvalho Reis e Luciana Salvador de Carvalho.

O coordenador do CER III, Vladimir Lopes de Souza, ressaltou que o objetivo é qualificar todo o processo de reabilitação física, desenvolvido na dispensação e tratamento dos pacientes amputados do Médio Paraíba.“Volta Redonda atualmente é o município referência na dispensação de próteses no Médio Paraíba. A qualificação é importante para tornar o processo mais eficiente e, consequentemente, favorecer a adaptação e utilização das próteses pelos usuários, evitando o abandono no tratamento e a consequente não utilização do dispositivo auxiliar”, disse o coordenador.

CER III

Responsável pelo atendimento de pacientes com deficiência física, visual ou intelectual, como crianças e adolescentes com TEA (Transtorno do Espectro Autista) até os 14 anos, o Centro Especializado em Reabilitação de Volta Redonda é referência na dispensação de próteses no Médio Paraíba Fluminense.

A unidade funciona na sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), no antigo Hospital Santa Margarida, no bairro Niterói, atende pacientes com deficiências visual, física e intelectual de Volta Redonda e outros 12 municípios da região, de segunda à sexta-feira, das 7h às 18h, e recebe pacientes referenciados pelas Unidades Básicas de Saúde e pelos hospitais da rede municipal.