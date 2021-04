Cerca de 110 pessoas acamadas em Resende serão vacinadas amanhã

Matéria publicada em 8 de abril de 2021, 15:28 horas

Resende – Cerca de 110 pessoas acamadas cadastradas serão imunizadas contra a Covid-19, na sexta-feira (08), em Resende. A ação será voltada para idosos acima de 60 anos, tanto os que residem em áreas de cobertura da Estratégia de Saúde da Família (ESF), quanto as que não residem.

A vacinação volante contará com equipes de profissionais da saúde e veículos da frota municipal, que foi fortalecida pela gestão municipal. A meta da mobilização, segundo o prefeito Diogo Balieiro Diniz, é alcançar uma cobertura completa desta faixa etária de acamados do município, já que esta não é a primeira oportunidade em que este público é contemplado.

– É um trabalho em equipe que demanda muita organização e está dando certo em Resende. Todas as pessoas cadastradas estão sendo avisadas por telefone e devem apenas aguardar as equipes em suas residências. O ritmo de escoamento das vacinas está sendo o melhor possível e por isso o município está atingindo os melhores índices da região. Mas é só o começo, o trabalho não para e toda a estrutura da saúde pública de Resende segue comprometida em dar continuidade ao Plano Municipal de Vacinação – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Doses aplicadas

Resende já aplicou quase 24 mil vacinas, tendo mais de 5.400 pessoas imunizadas totalmente, com primeira e segunda dose. A prefeitura vem mobilizando, inclusive, através de vacinação em sistema Drive-thru, que conta com todas as medidas de segurança e possibilita abranger um grande público.

O cadastramento para vacina de pessoas que residem em localidades que não tenham cobertura da Estratégia de Saúde da Família (postos de saúde), até o momento (dia 8 de abril), está disponível para idosos com idade acima de 62 anos. Para se cadastrar é necessário acessar o site oficial da Prefeitura de Resende, clicar no banner de inscrição e cadastrar os dados pedidos.