Cerca de 50% dos pacientes dão positivo em primeiro dia de testagem rápida em Barra do Piraí

Matéria publicada em 25 de janeiro de 2022, 18:30 horas

Barra do Piraí- A Prefeitura de Barra do Piraí, através da Secretaria de Saúde, deu início, na segunda, 24, às testagens rápidas para a Covid-19. Os testes estão sendo realizados em grande parte dos bairros do município, de segunda a sexta, das 8 às 17 horas e, também, no posto Albert Sabin, de segunda à sexta, de 10 as 14 horas.

De acordo com a secretaria de saúde, o primeiro dia de testagem positivou 43 barrenses para o vírus da Covid. Ao total, foram realizados 82 testes rápidos, em amostras de swab de nasofaringe. Ou seja, 50% dos pacientes deram positivo.

Segundo a prefeitura, para realizar os testes, é preciso que seja feito um agendamento para a realização dos mesmos, e é necessária a apresentação dos documentos: CPF ou Cartão SUS, RG e comprovante de residência

De acordo com o secretário interino de Saúde, Flávio Camerano, é indicado que a população procure os testes caso haja sintomas. “A população deve procurar os postos para realizar os testes em casos de sintomas gripais fortes há mais de três dias. Os testes servem para uma estimativa de casos, um levantamento epidemiológico. A população deve continuar se cuidando, com o uso de máscaras e álcool em gel”, alegou.

O prefeito Mario Esteves aponta ainda a necessidade de a população, mesmo achando que possa ser assintomática, não se dirigir aos pontos de forma desordenada. “Temos poucos testes. Aqueles que não estiverem com sintomas ou não tiveram contato com contaminados, não devem ir; devem deixar para os que possuem sintomas gripais. Na dúvida, é manter o isolamento e utilizar as formas de higienização”, frisa o chefe do Executivo.