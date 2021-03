Matéria publicada em 29 de março de 2021, 20:02 horas

Taxa de leitos clínicos está em 76% de ocupação no município

Barra Mansa – Durante uma live transmitida nas redes sociais, o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, afirmou que a taxa de leitos de UTI, na rede hospitalar, voltados para pacientes Covid-19 é de 92% e demonstrou preocupação com a crescente de internações nos últimos dias. Já a taxa de leitos clínicos está em 76%, segundo o prefeito.

Segundo boletim epidemiológico, Barra Mansa tem 11.212 casos confirmados, sendo que 31 estão internados e 10.922 recuperados da doença. Já morreram 315 moradores por conta da Covid-19. Dos 215 casos suspeitos por Covid-19, 53 estão internados.

Ao lado do prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, Drable pediu a colaboração dos moradores nos próximos dias para tentar controlar o aumento de casos e mortes por Covid-19 em Barra Mansa.

– A última live que eu fiz foi no último sábado (26) e tínhamos 58% dos leitos de UTI ocupados. Também anunciei que abrimos mais sete leitos para tratar pacientes com Covid-19 e hoje temos 92% de UTI, e nós não temos mais aonde abrir mais leitos. Falta médico e falta insumo necessários para o atendimento no Brasil todo. Isso é desesperador. Então, quero compartilhar com vocês um problema que não é meu, não é do Neto, mas que é um problema nosso quanto sociedade. Se nós não estivermos envolvidos de corpo e alma com a consciência de que o uso de máscara e o distanciamento são necessários e que nos próximo dia precisamos que tenha menos pessoas na rua, a doença vai se agravar e será difícil conseguir atendimento nos hospitais – declarou Drable.

Neto afirmou durante a live sobre a parceria entre Barra Mansa e Volta Redonda para lidarem com a pandemia na região Sul Fluminense.

– Hoje tivemos a oportunidade de conversar com o governador do estado, e ele nos garantiu que a nossa região vai ter preferência. Ele nos prometeu que criaria mais 50 leitos no Hospital Regional e pedimos que os leitos tivessem preferência para moradores da região Sul Fluminense. Falamos com ele da possibilidade dele nos ajudar com os equipamentos, como respiradores – afirmou Neto, destacando também que Barra Mansa, Volta Redonda, Quatis, Vassouras, Rio das Flores e Valença estão seguindo as mesmas medidas restritivas em seus decretos.

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, comentou sobre as consequências da vacinação em idosos contra a Covid-19.

– Nós estamos vivendo, agora com a vacinação, um fenômeno: os mais idosos que estão vacinando não são mais a faixa etária mais vulnerável. Mas com a vacinação dos idosos, os jovens estão mais tranquilos de irem na rua, como se a pandemia estivesse acabando. O fato é que os jovens também estão pegando a doença e neles a cepa nova está sendo mais grave. O jovem está ficando mais tempo entubado do que o idoso. Estamos fazendo esforços nos próximos dias para diminuir a circulação de pessoas na rua, evitar que tenhamos casos mais graves e que possamos manter a capacidade de atender as pessoas.