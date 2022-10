Cerest entrega kits de informática a cidades da região

Matéria publicada em 26 de outubro de 2022, 19:24 horas

Equipamentos foram repassados durante evento em Volta Redonda. Além do município, Barra do Piraí, Pinheiral, Piraí, Rio das Flores e Valença foram contemplados

Volta Redonda – O Centro Regional de Saúde do Trabalhador (Cerest) de Volta Redonda sediou nesta quarta-feira (26), a entrega de kits de informática à unidade do Cerest na cidade e nos municípios de Barra do Piraí, Pinheiral, Piraí, Rio das Flores e Valença. A solenidade aconteceu no prédio onde funciona o Cerest e a Vigilância Sanitária, no bairro Aterrado.

Adquiridos por meio de parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT), os equipamentos serão utilizados para ações de saúde do trabalhador nos municípios atendidos pelo Cerest do Médio Paraíba.

– Vamos distribuir esses equipamentos para fortalecer as equipes de cada município. São computadores de última geração que vão melhorar a atuação do Cerest, fortalecer a saúde do trabalhador em toda a região – afirmou o coordenador do programa em Volta Redonda, Carlos Amaro Chicarino de Carvalho.

Foram entregues kits que contém, cada um, um computador, uma impressora e suprimentos de tinta. Todos os equipamentos foram custeados por meio de projeto do MPT que destinou valores pagos por empresa que descumpriu normas trabalhistas.

– Essa indenização paga pela empresa foi no valor de R$ 50 mil e decidimos fazer essa reversão para o Cerest, que manifestou interesse e apresentou as necessidades, que foram os computadores, a fim de que novos trabalhadores não passem por situação de acidente de trabalho, inclusive fatal, ou doença do trabalho. Fizemos a destinação para fortalecer o Cerest do Médio Paraíba e, com isso, prevenir novos acidentes e novas doenças – explicou Priscila Moreto de Paula, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho (MPT).

Os equipamentos serão utilizados pelos Programas de Saúde do Trabalhador (PSTs) no desenvolvimento de ações de vigilância, com a alimentação de bancos de dados do Ministério da Saúde – como o Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) e o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), para a identificação de doenças e agravos relacionados ao trabalho, visando a implantação adequada da Política Nacional de Saúde do Trabalhador.

– Essa ação também é importante, porque traz a saúde do trabalhador para a pauta. Nesse período após a alta de casos na pandemia, as maiores dificuldades que tivemos foi com o adoecimento dos trabalhadores. Então precisamos fazer esse movimento, capacitar profissionais, pois temos dificuldades de profissionais para essa área, e reorganizar a atenção na área de saúde do trabalhador no município e também regionalmente – disse a secretária de Saúde de Volta Redonda, Maria da Conceição de Souza Rocha.

Também participaram do evento: representantes da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (Renast), do Ministério da Saúde; secretários de Saúde e os responsáveis técnicos pelos Programas de Saúde do Trabalhador (PST) de cada município.