Cerimônia celebra sucesso do Barra Mansa Festival de Filmes

Barra Mansa – Para comemorar o sucesso do Barra Mansa Festival de Filmes 2024, uma cerimônia foi realizada na noite de sábado (9), na Casa Shine, localizada no bairro Monte Cristo. Na ocasião, foram premiados os filmes, atores, atrizes e produtores de destaque. O Festival é uma realização da Companhia Teatral Calegari e contou com recursos da Lei Paulo Gustavo pelo Fundo Municipal de Cultura, com apoio da Prefeitura de Barra Mansa, da Fundação Cultura, Governo Federal e Ministério da Cultura.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, exaltou o ganho que a programação trouxe para o município. “A Prefeitura proveu apoio institucional mas, sobretudo, foi a responsável junto com o Conselho Municipal de Cultura pela publicação do edital que pôde contemplar a Companhia Calegari. Ficamos muito felizes com a força da cultura no município, esse festival teve um impacto muito grande e mostrou que nosso trabalho segue no caminho certo”, informou.

Danilo Calegari, fundador e diretor da Companhia responsável pelo festival, destacou a importância das produções feitas por diretores, cineastas e artistas da região e de todo Brasil. “Este foi o primeiro ano que abrimos para inscrições e tivemos mais de 500 inscritos, tanto local, quanto nacional. Dividimos os dias, iniciando no dia 1º com o ‘Cine Delas’, produções feitas totalmente por mulheres. Após isso, sábado e domingo foram exibidos filmes com mostra local, sendo seis filmes de Barra Mansa e dois de Vassouras. Depois foram exibidos os outros filmes inscritos, e destes, tivemos 13 selecionados através de uma curadoria feita pelo cineasta Renan Brandão. A aceitação do público foi maravilhosa, com todas as sessões inteiramente gratuitas”, comunicou.

Calegari ainda agradeceu todo o apoio que recebeu da Fundação Cultura. “Agradeço a Fundação Cultura Barra Mansa por todo suporte que nos deram. Tenho um carinho enorme pelo presidente Marcelo Bravo que deixou e sempre deixa as portas abertas para a Companhia. Ele me ajudou a projetar e consolidar o Festival. A Fundação de Cultura foi e é muito importante para o nosso trabalho, porque ela dita o ritmo e nos mostra o caminho a seguir”, frisou.

Para concluir as atividades do festival, neste domingo, a partir das 17h, na sede do Teatro Calegari, no bairro Ano Bom, serão exibidos filmes com temática LGBTQIAPN+. As produções fazem parte do projeto ‘Cine Paratodes’ e a entrada será um 1 quilo de alimento não perecível.