Matéria publicada em 20 de novembro de 2021, 08:12 horas

O movimento para a regularização da Capela teve início há cerca de 20 anos

Itatiaia- A Prefeitura de Itatiaia realizará amanhã, dia 21, a entrega oficial das chaves da Capela Nosso Senhor dos Passos para a Mitra Diocesana de Barra do Piraí- Volta Redonda, através da Paróquia de São José. A Cerimônia ocorrerá às 09 horas, em frente a Capela, na Rua São José, nº 210, Centro.

A entrega só foi possível após a aprovação da lei nº 1.179/21, que autorizou o município a permutar a área da Prefeitura onde se localiza a Capela Nosso Senhor dos Passos, no Centro, construída há mais de 150 anos, pela área da Mitra Diocesana de Barra do Pirai – Volta Redonda, onde está localizado a UBS Maromba e o largo em frente à Igreja São Miguel Arcanjo.

De acordo com a Superintendência de Cultura, o movimento para a regularização da Capela teve início há cerca de 20 anos, porém os processos não foram concluídos por falta de informação. Para que tivesse andamento, a Superintendência, junto com a equipe de Patrimônio da Prefeitura fez um estudo minucioso e deu início a um projeto de Lei que foi encaminhado para a Câmara Municipal e logo depois aprovado.

Conforme a lei que deu origem a permuta, com a regularização será possível a retirada da escritura e com isso a restauração da Capela, um antigo desejo dos moradores de Itatiaia, da Prefeitura e da Mitra Diocesana.

– Estamos muito felizes porque esse é um desejo não só da sociedade, mas também nosso, uma vez que é a preservação da história da nossa cidade, disse o prefeito, Silvano Rodrigues.

A Cerimônia

A programação, organizada pela Paróquia de São José, contará com uma procissão, com saída da Matriz até a Capela, oração do terço pelos fiéis e após a entrega da chave e homenagens, acontecerá uma missa em Ação de Graças a Nosso Senhor dos Passos.

De acordo com o Divisão Executiva de Trânsito (DETRA) no período de 20 e 21 de novembro por ocasião do evento, o trânsito no local e nas ruas localizadas nas imediações será alterado, assim como o trajeto dos ônibus municipais. Agentes da Guarda Civil Municipal estarão orientando os motoristas e a recomendação é para que os condutores redobrem a atenção.

A Capela

A construção da Capela Nosso Senhor dos Passos foi iniciada no fim do século XIX, aproximadamente em 1898 e concluída no início do século 20, em meados de 1914. A construção da obra foi idealizada pela senhora Mariana da Rocha Leão, que segundo relatos históricos era muito religiosa fez a promessa pela recuperação do marido e dedicou a capela a Nosso Senhor dos Passos.

A obra arquitetônica retrata bem as novas tendências da art-nouveau e a mão de obra utilizada foi de negros alforriados. A Capela foi palco de muitas celebrações importantes, tais como, as missas em latim, casamentos, primeira comunhão, crismas e batizados.

Ao longo dos anos houve várias manifestações para que o espaço voltasse a funcionar como templo religioso, entre eles podemos citar a participação do saudoso padre João Solack. Agora, após décadas, a igreja volta para a responsabilidade da paróquia Matriz de São José. A Capela tem 107 anos e é um dos prédios mais antigos de Itatiaia.

Segundo a Comissão Diocesana de Patrimônio Histórico, os próximos passos será a captação de recursos, execução do projeto de restauração e abertura para os fiéis.

Ainda de acordo com a Comissão Diocesana “A valorização da Capela Nosso senhor dos Passos representa preservar a memória e a história para outras gerações, uma vez que a cultura de um povo é seu maio patrimônio”.