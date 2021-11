Cerimônia marca entrega de cem carteiras de artesão em BM

Matéria publicada em 26 de novembro de 2021, 19:28 horas

Durante a cerimônia também foi oficializada a posse dos novos membros da IGR (Instância de Governança Regional do Turismo no Vale do Café)

Barra Mansa – A através da secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Barra Mansa, em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo, realizou na manhã desta sexta-feira, dia 26, a entrega da Carteira Nacional do Artesão. A cerimônia, que ocorreu no Clube Municipal, contou com a participação do prefeito Rodrigo Drable; da vice-prefeita, Fátima Lima, o Secretário Estadual de Turismo, Gustavo Tutuca; o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Bruno Paciello; o coordenador do Programa Estadual do Artesanato, Marcel Vasconcelos; o diretor da Loja Caçula, Roberto dos Santos; e o presidente da Câmara de Vereadores, Luiz Furlani. Durante o evento, demais vereadores e autoridades marcaram presença.

Durante a cerimônia, o prefeito Rodrigo Drable destacou o trabalho realizado na cidade, que vem sendo considerado modelo quanto ao desenvolvimento da economia criativa.

“Nós nos propusemos, desde lá de traz quando fizemos um projeto de cidade, a desenvolver a economia criativa valorizando o ser humano, dando a ele oportunidade de através de sua habilidade, talento e arte para ser independente financeiramente”, declarou o prefeito.

Nos dias 18 e 19 deste mês, Barra Mansa cadastrou cerca de 200 artesãos e nesta sexta-feira um pouco mais de 100 carteiras foram entregues.

“Queria agradecer ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, através do secretário Gustavo Tutuca, pela agilidade e carinho no qual ele está fazendo essa entrega para Barra Mansa”, destacou o secretário Bruno Paciello.

A Gerente de turismo e Coordenadora do Artesanato de Barra Mansa, Bhella Santos, também destacou a agilidade que a secretaria estadual realizou a entrega dos documentos e a importância dela para o desenvolvimento econômico.

“Esse trabalho aqui em Barra Mansa é uma conquista muito grande, a última vez que tivemos o cadastro e entrega dessa carteira foi em 2018”, ressaltou Bhella Santos.

A vice-prefeita Fátima Lima destacou a importância das parcerias com o Estado, o comércio e as instituições que vão trazer vantagens para os artesãos.

“Hoje, com essa carteira, estamos entregando dignidade aos artesãos da nossa cidade. O desconto que o comércio está oferecendo vai fomentar as vendas e fazer com que a renda deles melhorem. Ainda temos os cursos, pois oferecem capacitação e até um curso superior. Somando todos esses pontos temos aí o desenvolvimento pessoal, social e econômico”, disse a vice-prefeita.

A captação de parcerias locais, promovida pela prefeitura de Barra Mansa, também foi destacada pelo secretário de estado de turismo, Gustavo Tutuca.

“Barra Mansa tem tido um destaque muito grande na economia criativa. Estamos entregando aqui hoje mais de 100 carteiras dos artesãos, que passaram por uma avaliação criteriosa da política nacional do artesanato e fazer essa entrega antes do Natal ajuda a potencializar as vendas”, disse Tutuca.

Representando os vereadores de Barra Mansa, o presidente da câmara, Luiz Furlani, citou a valorização da classe dos artesãos.

“Ficamos muito felizes em participar desse evento de entrega das carteiras aos artesãos do nosso município, valorizando uma classe que muito tem contribuído para o desenvolvimento do comércio. Essas ações realizadas pelo Governo do Estado, em parceria com a prefeitura, são importantes para a valorização dos artesãos. Quero dar parabéns ao trabalho realizado pela secretaria de desenvolvimento econômico e a secretaria de estado de turismo por estarem olhando pelos nossos artesãos, criando ferramentas para o desenvolvimento e a melhor geração de renda”, disse.

Foto: Paulo Dimas

Observado por Gustavo Tutuca, Roberto Santos entrega carteira a artesã