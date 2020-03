Cervejaria de Piraí vai produzir álcool em gel para doar a hospitais públicos

Matéria publicada em 17 de março de 2020, 18:44 horas

Piraí – No início da noite desta terça-feira (17) a Ambev anunciou que a cervejaria , com sede em Piraí, irá produzir álcool em gel para serem doados a hospitais da rede pública nos estados de Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal, onde há maior número de casos confirmados do novo coronavírus.

“Vamos transformar o álcool de nossas cervejarias em álcool em gel envasado em nossas próprias embalagens. A produção de meio milhão de unidades será toda doada para hospitais públicos das cidades mais atingidas pelo COVID-19, para que não falte a ninguém. Esta foi uma das formas que encontramos de ajudar neste momento onde toda solidariedade faz diferença” publicou a empresa em sua rede social.

Ainda segundo a cervejaria, cada uma das unidades hospitalares de irá receber cerca de cinco mil frascos, de 500 ml. A empresa esclareceu ainda que o álcool utilizado será o do processo cervejeiro e da produção da Brahma 0.0, cerveja sem álcool da companhia. A Ambev também será responsável pela logística de entrega.