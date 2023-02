César Menotti & Fabiano fazem show em comemoração aos 356 anos de Paraty - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de fevereiro de 2023, 18:17 horas

Paraty – Em comemoração aos 356 anos de Paraty, a dupla sertaneja César Menotti & Fabiano – autores de sucessos como ‘Ciumenta’ e ‘ Maluco por você’, dentre outros – fará um show na noite de hoje, segunda (27), na Praia do Pontal.

A apresentação, que terá início às 22 horas e tem entrada franca, faz parte da agenda de eventos do aniversário de emancipação político-administrativa da cidade. Organizada pela Secretaria de Turismo, a festa teve início no dia 24 e irá até amanhã, terça-feira (28), quando será finalizada com a tradicional missa na Igreja Matriz, às 19h. Logo após o ato religioso haverá corte do bolo e apresentação, às 22 horas, do grupo Ciranda Elétrica.

“Esta é uma data muito especial para nossa cidade e fizemos questão de preparar uma programação para que as famílias paritienses, e também turistas, possam celebrar esse momento”, disse o prefeito de Paraty, Luciano Vidal. “Estamos trabalhando para que tornar nossa cidade cada vez melhor para se viver, e realizar grandes eventos em nossa cidade é motivo de muita alegria”, finalizou.