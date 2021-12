Cestas natalinas começam a ser entregues aos funcionários públicos de Pinheiral na próxima segunda-feira, 20

Matéria publicada em 17 de dezembro de 2021, 10:30 horas

Serão beneficiados cerca de 1900 funcionários

Pinheiral – Na próxima semana, todos os servidores públicos ativos e inativos da Prefeitura de Pinheiral poderão retirar sua cesta de natal – que serão entregues nas Praças Brasil e Teixeira Campos , no Centro, de 8h às 17h, no período de três dias que serão divididos por secretarias, visando atender a todos de forma mais organizada e sucinta. Na segunda-feira, dia 20, recebem as cestas todos os funcionários da Secretaria Municipal de Educação, enquanto no dia 21 recebem os das Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social e Direitos Humanos. Já no dia 22, recebem os aposentados, pensionistas e funcionários das demais secretarias e repartições municipais.

Para retirar a cesta, os interessados deverão apresentar documento de identidade e, em caso de não possibilidade de comparecimento, as cestas poderão ser retiradas por terceiros mediante apresentação de RG e termo de autorização assinado, disponível emhttps://pinheiral.rj.gov.br/. Vale ressaltar que cada servidor tem direito a apenas 1 unidade da cesta natalina.

Além disso, na última semana, o prefeito Ednardo Barbosa protocolou um Projeto de Lei para garantir que a medida seja efetuada todos os anos, independente de quem estiver à frente da gestão municipal. O Projeto de Lei seguiu para a Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiral, já tendo sido votado e aprovado por unanimidade. “Essa ação é motivo de muito orgulho e agradeço ao apoio de todos os vereadores da Câmara Municipal de Pinheiral que nos ajudaram a tornar essa medida possível, visto que esse é um momento de dificuldades em que ainda vivemos uma pandemia. Dessa forma muitas pessoas poderão ter um natal mais digno e confortável”, disse o prefeito.

“Após a solicitação do Ednardo, nos reunimos com todo o grupo de secretariado pertinentes para discutir a melhor forma de colocar em prática. Nos esforçamos bastante e estamos muito contentes em conseguir entregar as cestas que com certeza farão a diferença nas festas de fim de ano das famílias de Pinheiral”, afirmou Vagner Machado Soares, Secretário de Administração.