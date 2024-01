Céu escurece em VR e forte chuva atinge região

Estado do Rio – A tarde desta quarta-feira (31) virou noite em Volta Redonda. O céu escureceu e logo começou a chover em alguns bairros da cidade. E a previsão é de que a chuva dure até sexta-feira (2). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), que emitiu um alerta amarelo, na manhã desta quarta-feira (31), indicando a possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo em todo o Estado do Rio de Janeiro, com validade até a manhã de sexta-feira.

O INMET orienta que em caso de rajadas de vento as pessoas não se abriguem debaixo de arvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e que evite usar equipamentos eletrônicos ligados na tomada.

Caso aconteça algum problema as pessoas devem acionar a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros (telefone 193).