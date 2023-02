Chacina deixa quatro mortos no Santa Lúcia, em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de fevereiro de 2023, 19:52 horas

Crimes ocorreram em uma barbearia no início da noite desta sexta-feira (24)

Barra Mansa – Quatro jovens foram assassinados numa chacina no início da noite desta sexta-feira (24), no bairro Santa Lúcia, em Barra Mansa. As vítimas estavam em barbearia quando homens fortemente armados invadiram o local e abriram fogo contra as vítimas. A barbearia fica localizada na Rua José Marques Lima – próxima ao campo do bairro Goiabal.

O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no local. Uma quinta vítima foi socorrida para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa em estado grave.

Segundo apurado pela reportagem, as vítimas foram executadas em cômodos diferentes do estabelecimento. Um deles estava no banheiro, dois no salão e o último, nos fundos do imóvel, o que indica que eles tentaram fugir. Outra detalhe: um deles estava com uma navalha nas mãos.

Agentes da 2ª Cia da Polícia Militar estão local. A Polícia Civil da cidade vai buscar câmeras de segurança da região para tentar identificar os autores.

Até o momento desta publicação as vítimas ainda não haviam sido identificadas, mas seriam moradores da região do Goiabal, Santa Lúcia e Entanha.