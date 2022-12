Chacina em frente a bar deixa quatro mortos em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de dezembro de 2022, 20:13 horas

Crime aconteceu na noite desta quarta-feira (7), no bairro Açude I; vítimas ainda não foram identificadas

Volta Redonda – Uma chacina em frente a um bar no bairro Açude I deixou quatro mortos na noite desta quarta-feira (7), em Volta Redonda. As vítimas eram homens, que foram baleados e não haviam sido identificados até a publicação desta nota.

Segundo informações obtidas pelo DIÁRIO DO VALE junto ao Comando do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar), os autores dos disparos passaram em mais de um veículo pela Rua Vereador Acácio da Rocha, antiga Rua J, quando avistaram as vítimas e atiraram contra elas. Todas morreram na hora. Após as execuções, os criminosos fugiram pela contramão da via.

Ainda de acordo com as autoridades, existe a suspeita de que o crime tenha ligação com o tráfico de drogas e a disputa entre facções criminosas.

O caso foi registrado na delegacia da Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP), que segue com as investigações.