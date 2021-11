Chapa 2 vence a eleição da OAB-VR

Matéria publicada em 16 de novembro de 2021, 18:53 horas

Em Barra Mansa, vitória foi da chapa encabeçada por Aloízio Perez e Juliana Fernandes

Volta Redonda – A chapa 2, composta por Carolina Patitucci e Annelise Dias, venceu a eleição da OAB-VR.

A chapa 2 teve 375 votos; a chapa 1 teve 220 votos e ficou em segundo e em terceiro a chapa 3 com 187 votos.

É a primeira vez na história das eleições em Volta Redonda, que concorreram duas mulheres para a presidência e vice presidência.

Após a oficialização do resultado, Carolina, que assumirá o cargo no início de janeiro de 2022 para um mandato de três anos, conversou com a reportagem do DIÁRIO DO VALE.

Ela afirmou que, de acordo com suas promessas de campanha, vai revolucionar o exercício da advocacia em Volta Redonda:

– A advocacia de Volta Redonda pode ter a certeza de que mudaremos a forma de se tratar a advocaia em nossa cidade. Além disso, prometi, e vou cumprir, que vou revolucionar a OAB-VR – disse.

Ela também comemorou o resultado, afirmando que está “muito grata por ter a oportunidade de trazer a nossa OAB de volta. Nada disso seria possível se a ajuda de todos os advogados que acreditaram no nosso projeto”, declarou.

Barra Mansa

Em Barra Mansa, a vitória na eleição da subseção da OAB ficou com a Chapa 2, encabeçada por Aloízio Perez, tendo como candidata a vice Juliana Fernandes. Em post nas redes sociais, o vencedor comemorou: “Venceu a chapa que jogou limpo! A gestão mais inclusiva da história da OAB-BM vai continuar. Obrigado a todos que confiaram em nosso trabalho”, disse Perez, que foi reeleito.