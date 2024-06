Chefe do tráfico é preso em Angra dos Reis

Angra dos Reis – A Polícia Militar prendeu, na tarde desta quinta-feira (20), o chefe do tráfico de drogas no bairro Sapinhatuba, em Angra dos Reis. Após cercar a casa do traficante, a polícia informou que a prisão ocorreu sem maiores transtornos. Além da prisão, uma pistola e 22 munições foram apreendidas, juntamente com dois carregadores e um rádio transmissor.

O criminoso estava foragido em razão da guerra entre sua facção, o Terceiro Comando Puro, e o Comando Vermelho. Ele já havia sido preso em abril de 2020 e 2023, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Atualmente, era considerado foragido da Justiça.