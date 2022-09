Chegada da Primavera gera expectativa no aumento na venda de flores

Matéria publicada em 22 de setembro de 2022, 12:10 horas

Estado do Rio é destaque na produção de flores no país

Rio de Janeiro – Nesta quinta-feira, dia 22, é o início da estação mais florida e colorida do ano. Conhecida como a estação das flores, a primavera é considerada a época favorita de muitas pessoas por ter uma temperatura mais amena que torna os dias mais agradáveis e alegres.

O Estado do Rio é um dos principais produtores de flores do país e chega a ocupar a segunda posição no ranking em relação aos outros estados. Com uma produção diversa, abrange vários segmentos da atividade como: flores de corte, folhagens, planta forração, plantas de paisagismo, plantas de jardim e grama.

A Região Serrana por seus aspectos climáticos, geográficos e por questões de altitude possui a região adequada ao desenvolvimento da cultura e apesar de no último ano ter sofrido o revés da crise sanitária mundial do coronavírus, foram subtraídas expressivas áreas de produção, a cultura permaneceu e atualmente novas áreas estão sendo renovadas.

Neste momento, o cenário está bem positivo para floricultura fluminense que tem voltado a sua normalidade tanto na estrutura de cultivo como nos novos cultivares, aumentando a diversificação da produção. A área de plantio de flores é de cerca de 1523 hectares cultivados com destaque para as Regiões Serrana, Metropolitana e Sul. A Região Serrana é o lugar onde se concentram as maiores produções de flores no estado. Nova Friburgo é o maior produtor de flores e o município de Bom Jardim se destaca no cultivo de rosas.

O Rio de Janeiro conta com cerca de 880 produtores, tem o faturamento de 460 milhões/ano. Os produtores estão comercializando não somente para o estado do Rio como também para os estados do Espírito Santo e Minas Gerais.

O Produtor Eduardo Lage que atua no ramo da floricultura há mais de 20 anos está bem otimista em relação a chegada da primavera.

– A expectativa de vendas nesta época é muito boa. Minha produção é bastante diversificada (crisântemo, gérbera, alstroemérias, tango, cravinha entre outras) e gera bastante procura por parte dos compradores. Graças a Secretaria de Agricultura através da linha de crédito Florescer, pude investir na construção de estufas e na compra de insumos para incrementar minha produção e poder alavancar minhas vendas – ressalta Lage.

A Secretaria de Agricultura atua fortemente ao lado do homem do campo, oferece incentivos por meio de programas da pasta. Com o Florescer os produtores têm acesso a uma linha de crédito especifica para investir e alavancar sua produção.

– Nossos produtores estão investindo cada vez mais na produção, apostando em novas variedades e nas estruturas de produção em função da reabertura dos eventos como casamentos, aniversários entre outros. Os preços estão de acordo com a oferta e nós do programa florescer estamos sendo cada vez mais procurados por produtores para novos investimentos, atingindo um montante de mais de R$1.600.000,00 pós-pandemia – explica Nazaré Dias, gerente setorial do Agrofundo Florescer.

Para solicitar o empréstimo entre em contato com os escritórios locais da Emater-Rio ou através do e-mail: [email protected]