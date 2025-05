Chile esvazia região da costa sul por risco de tsunami após terremoto

Chile – Um terremoto de magnitude 7,4 foi registrado nesta sexta-feira (2) na Passagem de Drake, localizada entre o Cabo Horn e a Antártida, a uma profundidade de apenas 10 quilômetros, de acordo com o Instituto Geológico dos Estados Unidos.

O Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Catástrofes do Chile (Senapred), solicitou a retirada de moradores da zona litorânea da região de Magallanes, no extremo sul do país, por conta da possibilidade de formação de um tsunami na região.

“Como medida preventiva, foi solicitado que as pessoas deixem a faixa costeira da região de Magalhães, devido ao risco de tsunami”, informou o Senapred, em um comunicado divulgado nas redes sociais.

A Marinha chilena emitiu um alerta preventivo de maremoto para a região, afirmando que o sismo atendeu aos critérios para a emissão do aviso

O terremoto ocorreu às 18h55 (horário local) da última quinta-feira (01), a cerca de 320 quilômetros ao sul da localidade de Puerto Natales. Segundo o Senapred, não houve relatos de vítimas ou danos materiais até o momento.