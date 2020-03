China autoriza teste em humanos de vacina contra o coronavírus

A China autorizou que pesquisadores iniciem testes de segurança em humanos de uma vacina experimental contra o novo coronavírus. A informação é do Diário do Povo”, jornal oficial do Partido Comunista chinês, citado pela agência de notícias Reuters.

Segundo o jornal, cientistas da Academia de Ciências Médicas Militares da China, ligada ao exército, receberam a aprovação para iniciar os ensaios clínicos em estágio inicial dessa potencial vacina a partir desta semana.

A vacina foi desenvolvida pela equipe de pesquisa liderada pelo epidemiologista Chen Wei, da Academia Militar de Pesquisa Médica, ligada à Academia Militar de Ciências.

Segundo Chen, a vacina segue “padrões internacionais e regulamentos locais”e está pronta para em “produção em larga escala, segura e eficaz”.

Mais testes