Chips ajudam Superintendência de Bem-Estar Animal a resgatar cães e gatos no Bracuí

Angra dos Reis – A Superintendência do Bem-Estar Animal da prefeitura também está em campo cuidando dos pets vítimas da inundação registrada no Bracuí. Desde sábado (9),várias equipes estão nas ruas efetuando o resgate de animais e devolvendo-os aos seus tutores em suas residências ou nos abrigos. Além disso, os profissionais estão arrecadando ração e medicamentos, e distribuindo para que as famílias cuidem dos pets.

De acordo com a prefeitura, a ação só está sendo possível porque a administração municipal chipou 900 animais da região, que foram castrados ou receberam atendimentos do Bem-Estar Animal. Estes animais foram cadastrados e identificados com informações sobre seus tutores e endereços de moradia.

“Por meio dos chips conseguimos identificar os animais que estavam vagando pelas ruas e entregá-los aos seus tutores. Com os mutirões de castração reduzimos os animais circulando nas ruas e, consequentemente, o número de pets que estão em sofrimento neste momento”, frisou a veterinária Karen Ururahy.

A equipe do Grupo de Resgate de Animais em Desastre (GRAD) também está na localidade. A equipe voluntária que trabalha com resgate de animais em situação de risco, prestando socorro imediato, irá reforçar sua atuação em Angra nos próximos dias, levando vacinas, vermífugos e antiparasitário, itens necessários num cenário pós-desastre.

“Só no sábado, resgatamos 11 aninais, entre felinos e caninos, adultos e filhotes. O Bem-Estar Animal entende que, assim como as pessoas precisam de amparo e acolhimento neste momento, os animais também. Eles precisam estar junto de suas famílias, sem sofrimento ou dor “, finalizou a superintendente Lia Larrosa.

O Bem-Estar Animal está recolhendo doações de ração, medicamentos e remédios anti-pulga e carrapato. A Superintendência fica localizada na Praça Marques de Tamandará, s/n. O contato é o WhatsApp (24) 99827-5209.