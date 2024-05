Choque de Ordem atua contra pichadores em Angra

Angra dos Reis – As câmeras do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP) da Prefeitura de Angra dos Reis flagrou dois jovens realizando pichação no muro de um clube na Praia do Anil, na noite deste sábado (25).

Com o acionamento da operação Choque de Ordem e na detenção dos jovens, que foram encaminhados à 166ª Delegacia Policial, no Centro de Angra.

Esta já é a segunda ocorrência desta natureza flagrada pelo CIOSP neste ano. O ato de pichar é crime, previsto no artigo 163 do Código Penal e no artigo 65 da Lei 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais), com penas que podem chegar a 3 anos de detenção e multa caso seja cometido contra o patrimônio público.

“Recentemente instalamos câmeras em locais estratégicos da Praia do Anil, após serem registradas diversas reclamações de poluição sonora e visual por parte dos moradores do bairro, e mais sete câmeras foram instaladas em outros pontos com maiores incidências de crimes para garantir um maior ordenamento. Nossa preocupação inicial era com o monitoramento da orla da praia e a Avenida Ayrton Sena, sede dos grandes eventos da cidade”, informou o Secretário Executivo de Ordem Pública e Mobilidade Urbana, Marcel Carneiro.