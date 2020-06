Churrasco é interrompido e estabelecimentos são interditados em Volta Redonda

Matéria publicada em 1 de junho de 2020, 14:29 horas

Segundo a prefeitura, motivo foi o descumprimento de decretos do combate ao novo coronavírus

Volta Redonda – A força-tarefa de fiscalização em Volta Redonda interditou três estabelecimentos localizados nos bairros Aterrado, Caieiras e Santa Cruz, no último domingo (31), por descumprimento aos decretos de funcionamento e de aglomeração. As equipes também encerraram um churrasco que acontecia em via pública, na Rua General Sampaio, no bairro Colina. Cadeiras e mesas foram apreendidas, já que nenhum participante se apresentou como donos dos móveis.

A ação, organizada pela Fiscalização de Atividades Econômicas e Sociais da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), com o apoio da Secretaria Especial de Segurança Publica (SESP) e do 28º Batalhão realizou ronda em pelo menos dez bairros.

Força-tarefa

A força-tarefa tem o objetivo de verificar se as regras para evitar o contágio pelo novo coronavírus, cumprimento dos horários estipulados de abertura e fechamento e as medidas de segurança dentro dos estabelecimentos comerciais estão sendo cumpridas.

O prefeito Samuca Silva destacou que todos são responsáveis pelo combate ao coronavírus.

– A população tem nos ajudado muito, realizando denúncias e apontando locais de aglomerações. Precisamos da ajuda de todos. Vamos usar máscaras, álcool em gel e, principalmente, só ir às ruas em caso de necessidade. Junto vamos vencer a Covid-19 – disse o prefeito.

A força-tarefa passou pelos bairros Jardim Amália, São Geraldo, Colina, Vila Santa Cecília, Santa Cruz, Caieiras, Vila Americana e Aterrado, no domingo.

Regras

Entrada permitida nos estabelecimentos de apenas uma pessoa a cada 10m² (metros quadrados); uso obrigatório de máscara; e a disponibilização de álcool em gel para clientes são algumas das regras que devem ser cumpridas. Bares e restaurantes só podem funcionar até às 19h.

Eixos

As medidas existem para manter os seis eixos de monitoramento condicionantes para a flexibilização, como o número de casos suspeitos não aumentar em 5% por dois dias seguidos; a ocupação de leitos no CTI não ultrapassar 50%; a ocupação de leitos no Hospital de Campanha não ultrapassar 60%; além de manter o grupo de risco em isolamento social; uso de máscara obrigatório nas ruas; e a proibição de qualquer tipo de aglomeração.