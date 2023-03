Rio-Santos é interditada após deslizamento - Diário do Vale

Matéria publicada em 28 de fevereiro de 2023, 20:01 horas

Angra dos Reis – A Rio-Santos foi interditada na noite desta (28) na altura da Praia Brava, em Angra dos Reis, no trecho entre o km 542,3 e km 518,5, após a forte chuva que atinge a região causar um deslizamento na pista.

A passagem pelo trecho é perigosa devido à visibilidade baixa causada pela chuva forte que atinge a Costa Verde entre Angra e Paraty.

Segundo a CCR RioSP, uma vistoria está marcada para as primeiras horas da manhã desta quarta-feira, dia 1º, para avaliar a liberação do tráfego no trecho interditado.