Chuva causa estragos em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de dezembro de 2022, 18:21 horas

Volta Redonda – A chuva que atingiu a cidade causou estragos em diversos bairros. A Defesa Civil enviou a equipe para as ruas para avaliar os problemas, preparar relatório e procurar soluções para os fatos. O volume de chuva chegou a 70 mm, e o momento de maior intensidade foi às 15h15min, quando choveu 46 mm. No trecho que corta a cidade, o Rio Paraíba do Sul ficou 1,67 metro acima do nível normal.

A Defesa Civil registrou 15 ocorrências. Houve quedas de árvores em diversos pontos da cidade, mas principalmente no bairro Vila Santa Cecília, Aero Clube, onde a Radial Leste está com interdição parcial, e Rodovia dos Metalúrgicos onde se recomenda atenção redobrada aos motoristas.

A Defesa Civil também registrou alagamentos pontuais pelo alto volume de chuva, mas a água já escoou.

O telhado do Centro Municipal de Educação Infantil Bem-me-quer foi levado pelo vento.Uma equipe já está na escola, aguardando a Light desligar a energia para poder iniciar o reparo do telhado

Reparos

Equipes da Defesa Civil e Secretaria Municipal de Infraestrutura nas ruas, fazendo limpeza e desobstrução das vias.

Deslizamento interrompe rodovia em Barra Mansa

Um deslizamento de terra interrompeu parcialmente a rodovia RJ-157 (Barra Mansa – Bananal), na altura do km 4. Choveu forte nos bairros São Genaro e Km 4. A Defesa Civil de Barra Mansa informa que não registrou ocorrências até o momento pelo 199 devido às chuvas.

No momento da chuva as equipes já estavam mobilizadas devido ao volume.

Foi registrada uma média de 35mm/h com ventos fortes.

A Defesa Civil segue no plantão e monitorando.