Chuva causa prejuízos em zonas urbana e rural de Quatis

Quatis – Equipes da prefeitura de Quatis estão nas ruas para adotar as providências necessárias contra os transtornos causados pela forte chuva, entre 16h e 19h, de domingo (16), no município. Apenas nas estradas rurais estão atuando três máquinas retroescavadeiras, três caminhões e 15 operários na desobstrução dos trechos onde ocorreram quedas de barreias e deslizamento de terras.

A Defesa Civil não registrou famílias desabrigadas ou desalojadas em Quatis.

Já na área urbana, o temporal alagou casas, provocou o rompimento do asfalto numa rua do bairro Bondarowsky e arrastou um veículo no bairro, além de ter causado a subida do nível em um córrego que passa pela região central do município, no bairro Pilotos.

O prefeito Bruno de Souza determinou prioridade às secretarias municipais no atendimento às situações de emergência provenientes da chuva.

– A prefeitura trabalha para diminuir os riscos de transtornos na época das chuvas, especialmente na limpeza permanente das vias públicas, incluindo a desobstrução de bueiros, mas consideramos necessário lembrar que a força da natureza é imprevisível. Diante do temporal deste domingo, estamos adotando todas as medidas para atender as situações mais urgentes – declarou o prefeito, salientando a importância de os moradores evitarem jogar lixo e entulho nas vias públicas, diminuindo dessa maneira os riscos de estragos decorrentes das chuvas fortes.

Mais registros

Tiveram registro de casas alagadas na Travessa Marcelino Sidério, localizadas entre os bairros São Benedito e Santo Antônio, nas proximidades da Escola Municipal Henry Nestlé.

Também foi registrado um alagamento de casas na região do Bondarowsky, na área central do município.

Na manhã desta segunda-feira (17), funciona´rios da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Quatis percorreram as residências alagadas visando detectar as necessidades mais urgentes.

As equipes já constataram a necessidade de cestas básicas de alimentos e de colchões, que estão sendo providenciados.

A Rua Humberto Amaral, no bairro Bondarowsky, se encontra interditada ao tráfego de veículos. O problema foi causado pelo volume além do normal da água da chuva na rede de águas pluviais.

A Secretaria de Obras pretende iniciar os reparos no trecho afetado, no sentido de desinterditar a rua, onde um dos acessos ao Centro Administrativo da prefeitura, cujas instalações do prédio também foram alagadas pelo temporal.