Chuva causa queda de árvores e destelha casas em Resende

Matéria publicada em 25 de outubro de 2020, 19:09 horas

Itatiaia registra chuva de granizo nesta tarde

Resende e Itatiaia – A chuva registrada na tarde deste domingo (25) causou estrago em Resende e moradores flagraram chuva de granizo em Itatiaia. Há registros de queda de árvores nos bairros Itapuca, Acesso Oeste e na região da Cidade Alegria em Resende, mas até o momento não foram divulgados feridos pela Defesa Civil.

Relatos de moradores destacam que uma casa foi destelhada no bairro Morada do Contorno e destelhou a varanda de outra casa em Resende devido ao vento forte. No município a chuva chegou a 40 mm, o que é considerada como moderada, de acordo com o aplicativo do Clima Tempo.

Equipes da Defesa Civil estão nas ruas atendendo as ocorrências.

Já em Itatiaia foram registrados raios e rajadas de vento, além de queda de granizo em alguns bairros do município, mas ainda não foram divulgados maiores estragos nas ruas e casas. Segundo o aplicativo do Clima Tempo, também foram registrados 40 mm de chuva.