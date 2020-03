Chuva desaba dois imóveis em Valença e abre crateras em estradas de Rio Claro

Matéria publicada em 2 de março de 2020, 12:20 horas

Rio Claro e Valença – Dois imóveis em Valença desabaram e duas estradas estão com crateras em Rio Claro, após as chuvas do último fim de semana, na região Sul Fluminense. O volume da chuva danificou as residências dos bairros Biquinha e Varginha, em Valença.

Um deslizamento de terra derrubou a casa na Rua Vilma Soares de Souza, na Varginha. Já no bairro Biquinha, paredes de uma casa desabaram, na Rua Maria Luiza Rosa dos Santos, por conta da infiltração.

A Defesa Civil interditou os imóveis e os moradores estão na casa de parentes.

Rio Claro

Crateras foram abertas na Rodovia Saturnino Braga (RJ-155) e na Estrada São João Marcos, no bairro Vila Shubinho, no distrito de Passa Três, em Rio Claro.

A Saturtino Braga liga Barra Mansa a Angra dos Reis. A cratera foi registrada na altura do km 18, próximo ao túnel do distrito de Lídice.

Também foram registrados quedas de árvores e barreiras no km 37, próximo ao Posto Cascata, e no km 35, próximo à Subida do Mineiro, na RJ-155.

O DER-RJ (Departamento das Estradas de Rodagem) não estipulou um prazo para resolver a situação da cratera.

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) destacou que o trânsito funcionará emergencialmente em meia pista até solucionar o problema.

Já a Estrada de São João Marcos está com o trânsito totalmente interrompido e segundo a Defesa Civil não há um prazo de reparo da estrada.