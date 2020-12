Chuva faz estragos em Barra Mansa e Defesa Civil é acionada

Matéria publicada em 4 de dezembro de 2020, 12:15 horas

Barra Mansa – Desde a noite desta quinta-feira (03), agentes da Defesa Civil de Barra Mansa, e demais órgãos da prefeitura, trabalham para minimizar danos provocados chuvas. Em duas horas o volume de água foi equivalente a 13,7 mm. Os fortes ventos provocaram a queda de reservatórios de água, árvores, muros e poste de energia elétrica.

No bairro São Judas Tadeu houve queda de dois reservatórios de água de um condomínio residencial em construção. Eles obstruíram parte da Estrada da Mineira, que liga a localidade ao Paraíso de Cima. Cada reservatório pesa em média duas toneladas. O mato existente no local impediu que eles avançassem sobre as residências existentes nas proximidades. Não há registro de vítimas.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Jonas Rodrigues Leite, a construtora responsável pelo empreendimento já está tomando as devidas providências para solucionar o problema. Na Rua Braz Maximo de Castro, no bairro Mangueira, uma árvore de Ypê ameaça cair sobre uma casa. Já no Santa Rosa, na Rua Eduardo Pereira da Costa Rangel, foi registrada a queda de uma árvore, atingindo um muro e um veículo.

No bairro Santa Rita da Dutra, na Região Leste, houve queda de um poste de energia elétrica, enquanto na Rua Argemiro de Paula Coutinho, no Centro, foram registradas quedas de árvores. Como os galhos atingiram a fiação elétrica, o fornecimento de energia foi comprometida. A Light já foi acionada para resolver a questão. Equipes da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e da Secretaria de Manutenção Urbana trabalham na retirada das árvores e galhos.