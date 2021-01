Chuva forte atinge Ilha Grande e Mangaratiba neste sábado

Matéria publicada em 2 de janeiro de 2021, 14:52 horas

Angra dos Reis – A nova frente fria que está passando pelo litoral Fluminense neste sábado (02), formou nuvens carregadas sobre a Costa Verde, provocando chuvas desde a madrugada do segundo dia do ano. O volume de chuva já ultrapassou os 100mm em algumas localidades, incluindo na Ilha Grande, em Angra dos Reis.

Também foi registrado um deslizamento de terra e queda de uma árvore na Rodovia Rio x Santos, BR-101, deixando a pista na altura de Itacuruça, distrito de Mangaratiba, interditada. Corpo de bombeiros já atuando no local com apoio da Guarda Municipal para o desvio do Trânsito, que estava deslocando sentido Jacareí.

A Defesa Civil de Barra Mansa e Volta Redonda emitiram alerta para previsão de forte chuva neste sábado nos municípios.

Segundo fotos publicadas nas redes sociais, o bairro Muriqui, em Mangaratiba está com grande volume de água nas ruas.