Chuva forte atinge Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 13 de dezembro de 2022, 12:26 horas

Volta Redonda – Chuva intensa com fortes ventos atinge a cidade de Volta Redonda na tarde desta terça-feira (13).

Na Rodovia dos Trabalhadores há vários pontos de alagamentos, com muita água descendo da região do Eucalipital e do Conforto. O trecho do estacionamento da CSN, próximo a Ponte Alta, no sentido Volta Redonda, há relatos de muita água na pista, tornado a travessia muito perigosa na região.

Motoristas devem evitar sair neste momento em Volta Redonda.

Na Via Sérgio Braga, entre Barra Mansa e Volta Redonda, os motoristas estão passando por dentro de um motel que fica as margens da via para evitar uma água barrenta que está interrompendo o trânsito no trecho.

Em Barra Mansa, apesar da menor intensidade da chuva, também há relatos de pontos de alagamento próximo ao Barbará.