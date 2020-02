Chuva impede passagem de carro no retorno de Floriano; em Resende carretas colidem

Matéria publicada em 17 de fevereiro de 2020, 19:36 horas

Barra Mansa – A forte chuva que atinge a região na noite desta segunda-feira, dia 17, alagou a passagem do retorno de Floriano, distrito de Barra Mansa, na Via Dutra, onde veículos de passeio não conseguem passar. Somente ônibus, caminhões e caminhonetes conseguem fazer o retorno.

Não há registro de acidentes no trecho do retorno por causa do transbordamento. A orientação da PRF (Polícia Rodoviária Federal) é para que os motoristas sejam prudentes e aguardem a água baixar.

Acidente

Na altura do km 305 da Dutra, em Resende, em frente ao Graal, houve uma batida entre duas carretas. A pista está parcialmente interditada, no sentido SP, com o tráfego fluindo pela faixa esquerda. O congestionamento já chega a dois quilômetros.

Equipe da PRF informou que não há vítimas e o acidente foi sem gravidade.

Outro acidente

No km 307 da Dutra, também em Resende, no sentido SP, houve uma colisão contra a mureta central. O acidente também não teve vítimas.