Chuva intensa deixa desabrigados em Resende

Matéria publicada em 28 de outubro de 2021, 08:50 horas

Resende – Várias localidades da cidade ficaram alagadas por conta da forte chuva que atingiu o município na na madrugada desta quinta-feira, 28. De acordo com a Defesa Civil, pelo menos 30 pessoas ficaram desabrigadas. Uma das localidades mais afetadas foi São Januário, no bairro Jardim do Sol.

O temporal provocou ainda queda de barreiras, interditando estradas de acesso à cidade. Na RJ-163, que liga a Via Dutra a Visconde de Mauá, a pista ficou interditada na altura da localidade de Capelinha por conta de uma deslizamento de terra. Técnicos da Defesa Civil trabalham nas principais localidades atingidas pelo temporal.