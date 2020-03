Chuva interdita parte da Rodovia Rio-Santos em Mangaratiba

Matéria publicada em 1 de março de 2020, 14:34 horas

Mangaratiba – Parte da BR-101 (Rodovia Rio-Santos) ficou interditada na manhã deste domingo (1), em Mangaratiba, devido as chuvas das últimas horas na região.

Motoristas registraram que um túnel na altura de Mangaratiba está interditado. Na rodovia, foram registrados quedas de árvores, deslizamento de terra, excesso de lamas e rolamento de pedras.

Na altura do km 430, o trânsito fluía no sistema “Siga e Pare” por conta do excesso de lama no túnel, que obstruiu a passagem. Já no km 426, pedras rolaram e deixaram o acostamento interditado.

Foram registrados queda de árvore, no km 460, e um bolsão d’água, no km 451, além de queda de árvore no km 457.