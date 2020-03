Chuva: prefeitura de Angra dos Reis suspende as aulas na segunda-feira

Matéria publicada em 1 de março de 2020, 21:14 horas

Angra dos Reis – A prefeitura de Angra dos Reis publicou em sua página nas redes sociais que estão suspensas as aulas que ocorreriam na segunda-feira (2), nas escolas do município. De acordo com a Pasta, as fortes chuvas do fim de semana deixaram os professores com dificuldades de chegar ao município, pois moram em outras localidades.

A prefeitura também destacou que diversos bairros estão em estado de alerta e as escolas são utilizadas como ponto de apoio para famílias residentes em áreas de risco.

Em menos de 24 horas, choveu mais de 100mm, segundo dados da Defesa Civil. Seis sirenes foram acionadas nos bairros: Balneário e Morro da Glória; Marinas, Sapinhatuba 1; Sapinhatuba 2; Sapinhatuba 3 e Morro do Peres, e moradores que residem em áreas de risco de 38 bairros receberam aviso de evacuação por via SMS.