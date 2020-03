Chuva: prefeitura de Pinheiral cancela entrega de mais de 200 títulos de terra no bairro Colina

Matéria publicada em 2 de março de 2020, 09:52 horas

Pinheiral – A prefeitura de Pinheiral emitiu um comunicado informando que foi cancelada a entrega de mais de 200 títulos de terra para moradores do bairro Colina, nesta segunda-feira (2). A cerimônia será remarcada em nova data em razão as fortes chuvas no fim de semana no município.

A cerimônia seria às 19h, na Rua João Ferreira de Souza, onde o prefeito Ednardo Barbosa entregaria 207 no Programa Pinheiral Legal, beneficiando mais de 300 famílias no Loteamento Colina.

Segundo a prefeitura, o programa já beneficiou 800 famílias do bairro Ipê como a entrega de 500 títulos. Com os títulos, os moradores podem ter benefícios como financiamento junto a Caixa Econômica para fazer melhorias no imóvel, além de ter uma herança familiar.

A Secretaria Municipal de Urbanismo, Habitação e Regularização Fundiária destacou que essa etapa prevê além do bairro Colina, o Posto Zootécnico, parte do Centro, Oriente e Chalé.

Ainda para 2020 está previsto a regularização fundiária dos bairros Cruzeiro I e Cruzeiro II e Palmeiras, que fazem parte da primeira etapa do programa. A terceira etapa do projeto, que visa a Regularização Fundiária da área do entorno da Rodovia Benjamin Constant (Estrada Pinheiral x Arrozal), também está prevista para ser iniciada no segundo semestre de 2020.