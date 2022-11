Chuva provoca deslizamento e interrompe via em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 29 de novembro de 2022, 23:28 horas

A forte chuva que atingiu a região no início da noite desta terça-feira (29) provocou um deslizamento de terra e a interrupção do trânsito na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. A via é uma das ligações entre Barra Mansa e Volta Redonda.

Pelo menos dois carros ficaram atolados no barro que desceu de um morro nas proximidades do antigo Forte High Dance. Uma caminhonete da Defesa Civil ajudou a retirar carros que estavam atolados. Moradores dizem que o corte em um barranco teria ocasionado o problema.

Máquinas da Secretaria Municipal de Manutenção Urbana (SMMU) vão iniciar a desobstrução do trecho. Até o fechamento desta reportagem não havia informações sobre vítimas.