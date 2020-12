Chuva provoca enchente na região central de Angra dos Reis e Defesa Civil aciona estado de “Atenção”

Matéria publicada em 22 de dezembro de 2020, 10:50 horas

Em quatro horas, foram 95mm de chuva

Angra dos Reis – As fortes chuvas assustaram moradores de Angra dos Reis, na manhã desta terça-feira (22), principalmente os que residem no Centro do município. Uma enchente foi registrada no bairro devido ao grande volume de chuva nas últimas horas. De acordo com a Defesa Civil, em quatro horas, foram 95mm (milímetros).

Além da chuva, o alagamento nas ruas do Centro foi provocado pela alta da maré, que está em 70 centímetros, de acordo com a nota publicada pela prefeitura de Angra dos Reis, nas redes sociais.

Uma das ruas que sofreu com a enchente foi a Coronel Carvalho, no Centro, onde um morador utilizou de uma prancha e um remo para transitar na rua sem tocar na água. Uma residência foi interditada na Rua São Bernardino de Senna, no Centro, devido ao deslizamento de talude nos fundos do imóvel.

Foram registrados deslizamentos de talude no Morro do Santo Antônio e na Carioca, acima de residências. Não houve vítimas. Por volta das 9h45, funcionários da Defesa Civil estavam nas ruas para limpar ruas e contabilizar os prejuízos causados pelo temporal.

– A orientação é que a população evite o contato com a água. Fique atento aos SMSs emitidos pela Defesa Civil e, ao receber um aviso de evacuação, procure um ponto de apoio. Para receber os alertas, mande um SMS para o número 40199, informando o CEP de sua residência – destacou a prefeitura na nota, acrescentando oque o problema de escoamento já foi normalizado.