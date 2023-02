Chuva provoca estragos em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 5 de fevereiro de 2023, 18:45 horas

Temporal deixou desalojados na área urbana; na zona rural, estradas foram obstruídas e falta água em Santa Rita de Cássia

Barra Mansa – A forte chuva que atingiu a cidade na tarde deste domingo (05), causou diversos estragos. Na área urbana, alguns imóveis foram interditados pela Defesa Civil e 27 pessoas estão desalojadas. Na zona rural, além da dificuldade de acessibilidade, que deixou alguns moradores ilhados em suas propriedades, foram contabilizados outros prejuízos, como a perda de aproximadamente 100 mil litros de leite e de uma quantidade expressiva de hortaliças produzidas em Santa Rita de Cássia. No distrito de Nossa Senhora do Amparo o abastecimento de água potável também ficou comprometido.

Estradas obstruídas

Segundo informações do secretário de Desenvolvimento Rural, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, durante todo o fim de semana, estão sendo realizadas a retirada de terra das vias públicas e de resíduos de vegetação nos trechos de Santa Rita de Cássia a amparo; Amparo/Santa Isabel; Amparo/Turvo; Amparo/São Joaquim; Ribeirão Claro. Estradas do Robertão, Parnazio; das Fazendas Bonsucesso, Prata e Criciúma e produtores do entorno. A Light foi acionada para resolver os casos de queda de postes de energia elétrica.

– Estamos com mais de 40 pessoas trabalhando sistematicamente no apoio às operações de limpeza e desobstrução das vias, e utilizando duas retroescavadeiras, quatro caminhões, caminhão munck, de poda de árvores, de manutenção da iluminação pública, patrol e pá carregadeira. As RJs de competência administrativa do Governo do Estado – RJ 141, 141 e 153, também fazem parte do cronograma de serviços que estão sendo desenvolvidos – apontou.

Escoamento afetado

A queda de postes da concessionária Light deixou muitas propriedades sem energia elétrica por mais de 48 horas, afetando a ordenha e o armazenamento adequado. “Nos tanques de imersão a temperatura máxima deve ser de 7º C, onde podem permanecer pelo período máximo de 48 horas. Sem a devida refrigeração, o tempo de permanência do produto nos tanques é de apenas duas horas após a ordenha, conforme as normas técnicas da indústria de processamento do produto. Mediante a situação, mais de 100 mil litros de leite foram inutilizados. As chuvas afetaram ainda produção de hortaliças de Santa Rita de Cássia pelo excesso de água e pela dificuldade de escoamento frente à obstrução das vias”.

Moradores do distrito de Nossa Senhora do Amparo enfrentam o desabastecimento de água potável. Parte das canaletas que transportam a água da nascente encontram-se entupidas.

As secretarias da administração pública de Barra Mansa, em parceria com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem, do Governo do Estado, e a sociedade Civil, estão atuando em várias frentes de trabalho visando desobstruir estradas e resolver outros problemas ocasionados pelas chuvas que caíram na região durante a última semana.

Os serviços reúnem profissionais das Secretarias de Desenvolvimento Rural, Manutenção Urbana, Assistência Social e Direitos Humanos, Coordenadoria de Comunicação Social, Defesa Civil, Saae, gabinete do prefeito e da vice-prefeita.

Área urbana

Os prejuízos das chuvas também afetaram bairros da área urbana de Barra Mansa, como o São Francisco, Ano Bom, Vila Coringa, Vila Orlandélia, Centro, Abelhas, Jardim América, Jardim Guanabara, São Sebastião, Nova Esperança, Santa Lúcia e Siderlândia.

Nos últimos dias foram contabilizadas 29 ocorrências, sendo 24 deslizamentos de terra, três sobre queda de árvores e duas sobre vistoria técnica em imóveis. O trabalho da Defesa Civil resultou em dez interdições de imóveis em situações de risco.

O coordenador da Defesa Civil-BM, João Vitor da Silva Ramos, orienta a população para não realizar a remoção de terra, oriundas de deslizamentos, sem prévia avaliação do órgão. “Após as sucessivas chuvas, o solo encontra-se encharcado. Com o sol e a temperatura elevada existe a possibilidade de rachaduras e trincas, o que pode acarretar em novos deslizamentos ainda que não haja chuvas. É importante que a população não realize nenhuma movimentação desta terra, pois esse maciço pode ser justamente a contenção para impedir novos deslizamentos”.

João Vitor disse ainda que a Defesa Civil segue em estado de alerta e que as ocorrências/situações de urgência e emergência devem ser registradas pelos telefones 199, (24) 3028-9370 ou pelo WhatsApp (24) 98121-3427.

Sobre os imóveis afetados pelas chuvas e interditados pela Defesa Civil, o coordenador esclareceu que a avaliação está sendo feita. Enquanto isso, 27 pessoas seguem desalojadas.