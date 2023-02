Veja vídeo; Chuva provoca estragos na região - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de fevereiro de 2023, 19:28 horas

Tempestade na tarde de terça-feira derrubou ponte em Bananal e inundou ruas de vários bairros em Barra Mansa

Sul Fluminense e Bananal – Várias cidades da região foram afetadas pela forte chuva que caiu na tarde desta terça-feira, enfrentando situações queda de pontes e de árvores, alagamentos de vias e aumento do nível dos rios, colocando em alerta a Defesa civil dos municípios. A situação mais crítica se deu em Bananal (SP), que passou pelo segundo dia seguido de chuvas fortes, com diversas ocorrências. Nesta terça-feira foi registrado o desabamento de uma ponte na Vila Bom Jardim, que era a única ligação entre o Centro da cidade e os bairros Educandário, Recanto Feliz e Morro do Bruno. Além da ponte, também foram registrados deslizamentos de terra e quedas de árvore na SP-247, o transbordo do Rio Bananal e diversos pontos de alagamento no Centro.

Na rodovia SP-247, na altura dos quilômetros 6 e 13, as equipes da Defesa Civil realizaram a desobstrução da estrada que, além da queda de árvores, também foi vítima de deslizamentos. Até o fechamento desta edição, o trânsito seguia em meia pista, com orientação para motoristas de caminhões e outros veículos pesados evitarem o trecho. As chuvas começaram a castigar a cidade nesta segunda-feira (13), quando uma tromba d’água atingiu a cidade e provocou o transbordamento do Rio Bananal, deixando Barra Mansa em estado de alerta.

Em Barra Mansa, choveu 35 mm em 40 minutos durante a tarde desta terça, o que provocou alagamentos em ruas de diversos bairros, entre eles Vila Nova, Colônia Santo Antônio e Vista Alegre. A Defesa Civil registrou uma queda de árvore na Vila Maria e um ponto de alagamento na Rua Presidente Tancredo Neves, no Vista Alegre. A Defesa Civil de BM também informou que os rios Barra Mansa e o Rio Bananal estão com o volume de água elevado, e equipes foram deslocadas a fim de atender as ocorrências e acompanhar a situação dos rios.

A Rodovia Presidente Dutra (BR-116) também foi sofreu os efeitos das chuvas de terça. Uma árvore caiu na altura do Km 284, em Barra Mansa, por volta das 16h, e obstruiu a pista sentido Rio por cerca de uma hora. Uma equipe da CCR RioSP, concessionária responsável pela rodovia, foi destacada para realizar a remoção.