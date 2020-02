Chuva segue causando estragos em municípios da região

Matéria publicada em 6 de fevereiro de 2020, 07:58 horas

Sul Fluminense – Os municípios continuam sofrendo as consequências das fortes e intermitentes chuvas dos últimos dias na região Sul Fluminense. O volume de água tem superado as previsões e em alguns casos chove num dia o previsto para o mês. Como aconteceu, por exemplo, Barra do Piraí e Valença, cidades que registraram alagamentos e desabamentos.

No distrito de Conservatória, em Valença, foi registrada a queda de uma casa, na Rua Vila Ramos, no Centro. O imóvel ficava próximo a um córrego e devido a forte chuva cedeu por completo. A prefeitura de Valença destacou que a casa foi construída sem licença, em cima de uma servidão de manilhas, o que causou o desabamento, porém ninguém morava no imóvel.

Um muro de uma fábrica de alimentos caiu na RJ-145. A Defesa Civil foi acionada, ninguém ficou ferido. Ainda em Valença, uma barreira deslizou na RJ-143, Estrada Valença-Conservatória, mas a Secretaria de Serviços Públicos já desobstruiu a pista e liberou o local.

Barra do Piraí

Em Barra do Piraí, segundo a Defesa Civil, choveu o equivalente a 73 mm de chuva em 24 horas e três ruas ficaram alagadas: Rua Barão do Rio Bonito (Santana), Rua David Cerqueira (Santo Cristo), e Rua A (distrito de Ipiabas).

Já no bairro São João, uma calçada cedeu e caiu em um córrego, a Defesa Civil isolou o local.

Uma casinha para crianças cedeu no Jardim de Infância Professor Murilo Braga, na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, no Centro. A prefeitura afirmou que os danos causados pela chuva ao patrimônio municipal serão arrumados dentro de alguns dias.

Corpo

Moradores encontraram o corpo de um homem, ainda não identificado, no Rio Paraíba do Sul, na tarde de quarta-feira (5), em Barra do Piraí. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para retirar o cadáver do rio, porém o volume do rio estava muito alto para retirada.

Os bombeiros acreditam que o cadáver foi arrastado para Vassouras, onde o quartel deve ser acionado para acompanhar o caso.

Volta Redonda

Em Volta Redonda, moradores registraram o surgimento de crateras na Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, no bairro Três Poços, local onde fluxo de trânsito é intenso, principalmente no horário de pico.

Moradores do bairro Vila Santa Cecília se assustaram com o córrego que corta a Rua 41-C que na tarde de ontem estava mais volumoso do que o normal.

Angra dos Reis

A chuva dos últimos dias provocou queda de árvores e deslizamentos de terra na RJ-155 (Rio-Santos), em Angra dos Reis. Em conversa com o DIÁRIO DO VALE, a Defesa Civil do município confirmou os transtornos já foram solucionados e que a pista segue com o fluxo normalizado.

No município não foram registrados alagamentos, deslizamentos de terra ou transbordamentos devido a chuva de quarta-feira (5).

Resende

A Defesa Civil de Resende ficou em alerta na madrugada desta quinta-feira (6), pois o Rio Sesmaria ficou 4,49 metros acima do nível de transbordo, que é de 4 metros, por volta das 2h40. Apesar do transbordo, a água não atingiu nenhuma casa. O nível do rio começou a abaixar às 5h e nesta manhã está com 1,18 metros de altura. A previsão de chuva para o dia era de 35mm.

Com o transbordo, as ruas José Geraldo Coutinho, Rodolfo Pelini Filho, Joaquim de Azevedo Carneiro Maia, Rua 4 e Rua Vereador Richard Rocha de Andrade foram parcialmente alagadas. Ao contrário da Avenida Sesmaria que ficou totalmente alagada.