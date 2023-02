Chuvas: Barra Mansa registra oito pontos de alagamento - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de fevereiro de 2023, 19:04 horas

Forte chuva atingiu a cidade na tarde deste sábado (11)

Barra Mansa – A Defesa Civil de Barra Mansa registrou, na tarde deste sábado (11), oito pontos de alagamento com a forte chuva que atingiu a cidade. Os pontos de alagamento e enxurradas divulgados pela Defesa Civil foram no Centro, bairro Ano Bom, Avenida Albo Chiesse, Vila Orlandelia e no bairro Nova Esperança.

“Durante a primeira pancada de chuva nós registramos uma média de 40 mm em uma hora, sendo a chuva classificada como forte. O Rio Barra Mansa extrapolou o limite da calha dele e as sirenes foram disparadas duas vezes no bairro Nova Esperança, com a água permanecendo apenas sobre a via sem gerar ocorrências. No momento as águas do rio já recuaram e a Defesa Civil segue monitorando a situação”, disse o coordenador da Defesa Civil, João Vitor da Silva Ramos.

Ainda segundo a Defesa Civil, além do Rio Barra Mansa, os demais rios também estão com volume de água elevado. “O Rio Paraíba do Sul está com o nível das águas elevado e o Rio Bananal também está elevado, porém dentro do limite de segurança”, completou o coordenador.

A previsão da Defesa Civil é de chuva contínua até segunda-feira (13). As equipes continuarão a realizar o monitoramento dos rios e de possíveis ocorrências. Em caso de emergência ou dúvidas, o contato pode ser feito pelos números 199, (24) 3028-9370 ou ainda pelo WhatsApp (24) 98121-3427.